В Сочи студенты колледжа высадили аллею ко Дню Победы

Фото мэрии Сочи

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне студенты автомобильно-дорожного колледжа в Сочи 25 марта высадили аллею на территории своего учебного заведения.

– Это дань уважения и благодарности ветеранам. В течение всего года студенты городских ВУЗов и колледжей также проведут ряд патриотических, экологических и спортивных акций, – рассказала ио начальника управления молодежной политики администрации Сочи Марина Назарова.

В день открытия недели Автомобильно-дорожного колледжа для гостей также провели интерактивную экскурсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школу на 250 учеников строят в станице Старокорсунской под Краснодаром

- Новый корпус школы в станице Старокорсунской возводится в рамках нацпроекта «Образование». В нем будут обучаться 250 учеников начальных классов, - сообщил в соцсетях губернатор края Вениамин Кондратьев.(читать далее)