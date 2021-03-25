Школу на 250 учеников строят в станице Старокорсунской под Краснодаром

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы на объекте идут по графику - рабочие уже бетонируют стены и колонны цокольного этажа. Земляные работы выполнены на 70%.

Будущая школа займет по площади три этажа и более 6,4 тыс. кв. метров.

- Новый корпус школы в станице Старокорсунской возводится в рамках нацпроекта «Образование». В нем будут обучаться 250 учеников начальных классов, - сообщил в соцсетях губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сдать учебное заведение планируют до конца 2021 года.

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Сдача объекта запланирована на 2022 год (читать далее)