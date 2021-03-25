В Сочи на пешеходном переходе ВАЗ 2107 сбил мужчину

Фот ВК ЧП Сочи

Днем 25 марта, на улице Урожайной в Адлерском районе Сочи, неподалеку от границы с Абхазией произошел драматический инцидент, который запечатлела камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.

ВАЗ 2107, ехавший со стороны границы в направлении Адлера, не успел притормозить перед обозначенным пешеходным переходом. Переходивший дорогу молодой мужчина тоже не обратил внимания на приближающийся автомобиль, и уверенно пошел вперед.

В результате ВАЗ сбил пешехода. На записи видно, как оказавшийся на дороге мужчина сначала пытается подняться , но затем вновь падает на асфальт.

- Водитель и пострадавший не стали дожидаться «скорую помощь» а доехали до больницы самостоятельно,- сообщают очевидцы ДТП.

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