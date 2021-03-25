Причины ДТП с междугородним автобусом на Кубани: Аварию могли спровоцировать мокрый снег и туман

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП с междугородним автобусом на Кубани. Авария с рейсовым автобусом, в которой погиб водитель иномарки, произошла на 67 километре трассы Краснодар-Ейск, в районе хутора Ленинский. Пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, столкнулся с Volkswagen Polo в ночь на 24 марта, около 02:00.

- Водитель легкового автомобиля погиб на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Он уточнил, что погибшего зажало в искорёженном автомобиле, спасатели деблокировали его при помощи гидравлического оборудования. Ночью на место аварии в оперативном порядке прибыли инспекторы ДПС, сотрудники пожарно-спасательной части, врачи скорой помощи.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. За рулем иномарки был 29-летний водитель. Пассажир легкового автомобиля не пострадал и от госпитализации он отказался.

- Возможно, аварию спровоцировали неблагоприятные погодные условия: снег с дождем и туман, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

В салоне автобуса находились 34 пассажира, в том числе один ребенок. Транспортным средством по очереди управляли два водителя. Источник в экстренных службах обратил внимание, что пассажиры автобуса не пострадали. Их доставили на железнодорожный и автовокзал. Для пассажиров приобрели билеты онлайн на первые поезд и автобус. 27 человек будут добираться в Крым поездом, четыре - автобусом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае в аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в ночь на 9 февраля на трассе Краснодар – Кропоткин, перед виадуком. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что появилось видео ДТП с междугородним автобусом на Кубани.

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