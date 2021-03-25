Видео ДТП с междугородним автобусом на Кубани: Погибшего водителя зажало в искорёженном автомобиле

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На видео ДТП с междугородним автобусом на Кубани спасатели извлекают тело погибшего при помощи гидравлического оборудования. В Краснодарском крае в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки. Авария произошла на 67 километре трассы Краснодар-Ейск, в районе хутора Ленинский. Автобус, выполняющий рейс из Москвы в Симферополь, столкнулся с Volkswagen Polo в ночь на 24 марта, около 02:00.

- Водитель легкового автомобиля погиб на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Он уточнил, что погибший оказался зажат в искорёженном автомобиле, его деблокировали спасатели при помощи гидравлического оборудования.

На место аварии в оперативном порядке прибыли инспекторы ДПС, сотрудники 33 пожарно-спасательной части, медики скорой помощи. Подробности происшествия и причины ДТП устанавливаются.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. За рулем иномарки был 29-летний водитель. Пассажир легкового автомобиля не пострадал, от госпитализации он отказался.

В салоне автобуса находились 34 пассажира, в том числе один ребенок, и два водителя. Источник в экстренных службах обратил внимание, что пассажиры автобуса не не получили травм. Их доставили на железнодорожный и автовокзал. Для пассажиров попавшего в ДТП автобуса были приобретены билеты онлайн на первые поезд и автобус. 27 человек в Крым будут добираться поездом, четыре - автобусом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае в аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в ночь на 9 февраля на трассе Краснодар – Кропоткин, перед виадуком. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. На место аварии в оперативном порядке прибыли инспекторы ДПС, сотрудники 33 пожарно-спасательной части, медики скорой помощи. Специалисты извлекали пострадавших из машин при помощи гидравлического оборудования.

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