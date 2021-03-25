Мошенники в Краснодаре получили от автостраховщиков более 10 млн рублей

В Краснодарском крае мошенники инициировали за год 22 аварии с автомобилями представительского класса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 человека проворачивали аферу с автостраховками Мошенники инициировали за год 22 аварии с автомобилями представительского класса.

Страховые компании были обмануты на 10 млн 200 тыс. рублей, которые были вынуждены оплачивать страховые случаи.

- Фигурантам, проходящим по делу с автоподставами, - от 22 до 70 лет. Сейчас они ждут решение суда, им может грозить до 10 лет тюрьмы и большие штрафы, - сообщила “КП" - Кубань” пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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