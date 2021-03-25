Вице-мэр Майкопа получил 12 лет тюрьмы за вымогательство и превышение полномочий

Фото СК РФ

Как установило следствие, что в 2018 году вице-мэр Майкопа много раз получал от местных бизнесменов взятки в общем размере более 400 тысяч рублей.

Дань, которой чиновник фактически обложил предпринимателей, он подкреплял угрозами , что в мэрии иначе не подпишут акты выполненных работ по муниципальным контрактам.

- Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главы города Майкопа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режим. Бывший вице-мэр также лишен права занимать властные должности на срок 10 лет.

Это не первый крупный коррупционный скандал в мэрии столицы Адыгеи. Как ранее сообщалось, накануне задержали 53-летнего главу Майкопа Андрея Гетманова. Его подозревают в вымогательстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК: В Адыгее задержали главу Майкопа

По данным следствия, эпизод, по которому идут разбирательства, произошел еще в мае 2018 года. Тогда фигурант уголовного дела встретился с предпринимателем в своем служебном кабинете.(читать далее)