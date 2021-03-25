Первый гибридный томограф поступил в одну из больниц Краснодара

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Краснодарская Краевая клиническая больница №1 получила первый в регионе гибридный томограф. Этот аппарат позволит совместить два диагностических метода в одну процедуру для того, чтобы получить информацию.
Таким образом, пациенту будет проще проходить диагностику, а врачи - сэкономят время. Гибридный томограф одномоментно проводит сразу два исследования - компьютерную томографию и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ).
- Диагностика позволяет получить трехмерную реконструкцию организма больного, что дает возможность выявить на ранней стадии заболевание, - сообщает "Россия-Кубань".
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