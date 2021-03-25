Первый гибридный томограф поступил в одну из больниц Краснодара

Фото: открытые источники

Краснодарская Краевая клиническая больница №1 получила первый в регионе гибридный томограф. Этот аппарат позволит совместить два диагностических метода в одну процедуру для того, чтобы получить информацию.

Таким образом, пациенту будет проще проходить диагностику, а врачи - сэкономят время. Гибридный томограф одномоментно проводит сразу два исследования - компьютерную томографию и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ).

- Диагностика позволяет получить трехмерную реконструкцию организма больного, что дает возможность выявить на ранней стадии заболевание, - сообщает "Россия-Кубань".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Кубанские врачи спасли потерявшую пять литров крови беременную женщину

Пациентку пришлось доставить самолетом из Тбилисского района в Краснодар (читать далее)