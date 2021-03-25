Крупный туроператор сообщил об остановке сотрудничества с комплексом «Аквалоо» в Сочи

Фото мэрии Сочи

Крупный российский туроператор PEGAS Touristik заявил о приостановке своего сотрудничества с известным сочинским курортным комплексом «Аквалоо»,расположенным в Лазаревском районе курорта.

В сообщении компании указывается, что ранее зарегистрированные заяви остаются в силе и выполняются. В случае необходимости-например, отказа туристов от поездки, замена обслуживания будет производится по цене сайта без дополнительных удержаний стоимости..

Прекращение сотрудничества является плохой новостью для российского турбизнеса, считает , особенно для турагентского сегмента.

- Турагентам и туроператорам нужно как можно больше крупных и качественных объектов в раскрученных локациях на Юге России, чтобы выстраивать продажи пакетных туров. И сейчас предложение таких отелей крайне недостаточное. В этом смысле отмена сотрудничества Pegas и Аквалоо — плохая новость для всей туротрасли», — отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в интервью специализированному изданию Profi.Travel.

Ранее о партнтерстве «Аквалоо» и крупного туроператора было объявлено в конце 2020 года.

PEGAS Touristik собирался применять в отеле свою, оригинальную концепцию отдыха.

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