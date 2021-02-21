Сочи планирует принять 4 млн туристов с мая по сентябрь 2021 года

В Сочи к купальному сезону откроют около 200 пляжей Фото: Юлия БАРАНОВА

Сочи планирует принять 4 млн туристов до середины осени 2021 года. Глава города Алексей Копайгородский провел совет по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса южной столицы.

По словам мэра, нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет делать оптимистичный прогноз на лето.

- Планируется, что с мая по сентябрь Сочи примет более 4 миллионов гостей, - сообщил Алексей Копайгородский. – Мы не только предлагаем гостям качественный и безопасный отдых, но и обеспечиваем благоустройство и экологичность городской среды.

В Сочи к купальному сезону откроют около 200 пляжей, не менее 30 из которых борются за престижную награду «Голубой флаг». Приморские зоны отдыха будут максимально доступными для туристов на коляске, гостей с ограниченными возможностями здоровья.

На курорте намечено открыть новые питьевые бюветы с местной минеральной водой. Санаторно-курортные объекты усовершенствуют восстановительные курсы после коронавирусной инфекции. Сейчас программы ковид-реабилитации предлагают 22 санатория.

К началу летнего сезона в городе запустят морское такси. С мая туристов будут возить два скоростных катера, рассчитанные на 20 пассажиров.

К активному сезону будут подготовлены новые экскурсионные программы для любителей активного отдыха. Кавказский заповедник разработал 24 маршрута походов по самым живописным местам.

Отдельное внимание на совещании уделили развитию гастро- и этнотуризма в Лазаревском районе.

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