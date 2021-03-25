Аэропорты Сочи и Краснодара возобновят международные рейсы с 1 апреля 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Аэропорты Сочи и Краснодара возобновят международные рейсы. Оперативный штаб коронавирусу заявил о возобновлении авиасообщения с зарубежными городами и странами.

- Возобновление полетов намечено на первое апреля, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара. – Список стран и городов назначения станет известен в ближайшее время. Актуальное расписание появится на сайтах аэровокзалов.

Отмечается, что оба аэропорта готовы к выполнению международных полетов.

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