Аэропорты Сочи и Краснодара возобновят международные рейсы с 1 апреля 2021
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Аэропорты Сочи и Краснодара возобновят международные рейсы. Оперативный штаб коронавирусу заявил о возобновлении авиасообщения с зарубежными городами и странами.
- Возобновление полетов намечено на первое апреля, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара. – Список стран и городов назначения станет известен в ближайшее время. Актуальное расписание появится на сайтах аэровокзалов.
Отмечается, что оба аэропорта готовы к выполнению международных полетов.
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