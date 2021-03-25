В Сочи отремонтировано 14 объектов культуры в 2020 году

Фото мэрии Сочи

В 2020 году учреждениям культуры Сочи пришлось работать в условиях жесткого карантина.

Было принято решение перевести работу в онлайн-режим. В итоге только в концертно-театральных учреждениях прошло 150 мероприятий и 724 – в музеях.

В 2020 году на курорте отремонтировано 14 объектов в девяти учреждениях отрасли. Заменена кровля Музея истории Сочи и проведен ремонт Музея спортивной славы. Заменены кровля и система энергоснабжения Зимнего театра.

Проведены масштабные работы во многих других объектах культуры, в том числе и в сельских районах.

- В этом году мы продолжим масштабное обновление наших учреждений культуры, – подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Власти Сочи 25 марта поздравили с профессиональным праздником более 2 тысяч работников. - Благодаря этим людям, талантливым, одухотворенным и неравнодушным, окружающий мир становится добрее, гуманнее и светлее. Уверена, в будущем мы сможем сделать жизнь сочинцев и гостей курорта еще более интересной, яркой и насыщенной, – отметила вице-мэр Елена Канюк.

В связи с праздником более 100 деятелей культуры и искусства Сочи награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

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