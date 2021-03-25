На Кубани малообеспеченные семьи получат повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 1 января 2021 года повышен размер выплат для семей, чей доход ниже среднего Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края, которая состоялась 25 марта, парламентарии рассмотрели изменения в краевой закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Одним из вопросов, которые стояли на повестке, стало повышение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Увеличенное пособие можно получить тем родителям, кто подаст заявление после 1 апреля 2021 года.

Напомним, что с 1 января повышен размер выплат для семей, чей доход ниже среднего. Расчет будет производиться от суммы прожиточного минимума в 8 335 рублей. Шаг повышенного процента будет составлять от общей суммы семейного бюджета, начиная от 50% до 100 %. Сейчас эта сумма составляет 5 557 рублей.

- Мы вносим соответствующие изменения в краевой закон, и уже с 1 апреля кубанские семьи, которые отвечают таким критериям, смогут обратиться за назначением ежемесячной выплаты в увеличенном размере, - резюмировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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