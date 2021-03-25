Мэра Майкопа арестовали на два месяца по подозрению о вымогательстве

Андрей Гетманов. Фото: администрации Майкопа.

Майкопский городской суд арестовал на два месяца главу администрации Майкопа Андрея Гетманова.

53-летнего главу Майкопа Андрея Гетманова подозревают в вымогательстве. Уголовное дело возбуждено по материалам, которые поступили из УФСБ по Республике Адыгея.

- Майкопский городской суд избрал Андрею Гетманову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно, - сообщили в суде.

По данным следствия, эпизод, по которому идут разбирательства, произошел еще в мае 2018 года. Тогда фигурант уголовного дела встретился с предпринимателем в своем служебном кабинете.

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