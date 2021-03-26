Погода на 26 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна возвращается на Кубань. Температура воздуха ночью уже не опускается ниже нуля градусов. Но ожидать резкого потепления жителям Краснодарского края не стоит. По-настоящему весенняя погода установится в краевом центре только во второй половине апреля. Пока жителей Кубань ожидают небольшие температурные качели. Они продлятся еще пару недель. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 26 марта 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем дождь с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 6-8 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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