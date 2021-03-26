В Краснодаре до 15 апреля будет ограничено движение на перекрёстке улиц Кожевенной и Каляева

Фото: krd.ru

Еще 19 марта на пересечении улиц Кожевенной и Каляева из-за порыва канализации произошел обвал грунта. Специалисты приняли решение заменить участок коллектора, чтобы не повторялась подобная ситуация.

- Ранее бригады планировали отремонтировать этот участок до 25 марта. Но время восстановительных работ продлено – до 15 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

До середины следующего месяца на перекрёстке улиц Кожевенной и Каляева также будет ограничено движение. Водителей просят заранее искать альтернативные пути для объезда.

- На время работ организовано двустороннее движение транспорта по улице Скорняжной на участке от улицы Каляева до Струнной, - добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что светофоры на пересечении Карасунской и Красноармейской в Краснодаре заменят на новые. В связи с работами объекты отключат почти на сутки.

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