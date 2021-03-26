В Новороссийске присвоили высшую категорию Центральному пляжу, куда сливается канализация

Фото: gorod-novoross.ru

О том, что четырем пляжам Новороссийска присвоена высшая категория, сообщил на своей страничке в Instagram депутат городской Думы Илья Канакиди.

- Первая категория присвоена пляжам Дюрсо, Русское море, Абрау-бич и Центральному городскому пляжу, - написал народный избранник.

Но жители моментально отреагировали на оценку в комментариях. Они подметили, что недавно на просторах интернета было опубликовано видео, на кадрах которого прекрасно видно, как в акваторию Центрального пляжа сбрасываются сточные воды.

«Городской центральный пляж ну никак на первую категорию не тянет. Территория над пляжем - возможно, а сам пляж нет», «Интересно, а сто со сливами канализации. Не считается?», - возмущаются подписчики.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске на Суджукской лагуне нашли много дохлой рыбы. Роспотребнадзор взял пробы воды на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Воды нет, а они шикуют»: В Новороссийске коммунальщики покупают элитную иномарку за 2,5 млн рублей

Машину они выбрали с кожаным салоном, панорамной крышей и бортовым компьютером (читайте далее)