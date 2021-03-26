СК расследует деятельность сети подпольных игровых клубов в Армавире

Фото СК РФ

Летом 2020 года 36-летний житель Армавира, вместе с 43-летней знакомой арендовал 4 квартиры в в городе и установил там игровые компьютеры.

Мужчина занимался сбором денег с клиентов, а его подруга следила за работой администраторов подпольных клубов.

Потом вдвоем им стало уже тяжело справляться с возросшим объемом работы ,и ни наняли в помощь еще двоих армавирцев- 45-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые выступали в качестве операторов-кассиров, выдавая и получая наличные.

В июле 2020 года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена полицией. В ходе обыска в арендованных помещениях следствием обнаружены и изъяты 79 жестких дисков для проведения азартных игр, которые направлены на экспертизу.

- Следственным отделом по городу Армавиру краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети «Интернет» и средств связи (ч.2 ст.171.2 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

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