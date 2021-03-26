В Сочи прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи пансионата «Олимпийский» по цене в 30 раз ниже рыночной

Фото http://olympichotelsochi.com/

Прокуратура Сочи в ходе проверки законности заключения крупной сделки с недвижимостью на курорте, обнаружила факт продажи по многократно заниженной стоимости здания гостиницы «Олимпийская», принадлежащего АО «Пансионат Олимпийский Дагомыс».

При этом 10 % акций отеля находились на момент продажи в собственности Краснодарского края.

Как говорится в материалах надзорного ведомства, в 2016 году несколько человек из состава совета директоров АО продала здание гостиницы одному из акционеров..

При этом рыночная стоимость отеля на ту пору составляла 451 млн руб, но счастливый акционер сумел купить ее всего за 15 миллионов.

- Указанные действия причинили ущерб государству и повлекли невозможность общества удовлетворить требования кредиторов по образовавшейся задолженности. Впоследствии акционерное общество признано несостоятельным (банкротом).

Материалы проверки прокуратура города направила в следственный орган, по результатам рассмотрения которых территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями),- сообщает прокуратура края.

Пансионат «Олимпийский» в Сочи открыт в 1982 году, и позиционировался тогда, как место отдыха особо важных персон. Объект строился с участием фирм из тогдашней Югославии, а также Финляндии и Франции.

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