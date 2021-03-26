В Сочи 27 марта в «Час Земли» выключат освещение на приморской набережной и в аэропорту

Фото мэрии Сочи

27 марта в 20:30 в Сочи ровно на час будет отключено уличное освещение на центральной набережной. Свет погаснет на участках от КЗ «Фестивальный» до Зимнего театра, от площади Южного мола Сочинского морпорта до отеля «Жемчужина».

Также будет выключена подсветка крупных учреждений культуры – арт-медиа-центра «Родина», Художественного музея, Зимнего театра.

Как сообщается, Международный аэропорт Сочи отключит освещение рекламных конструкций, световых табло на привокзальной площади, внутри терминала и на крыше аэровокзального комплекса.

При этом отключение электричества не коснется объектов, обеспечивающих авиационную безопасность и обслуживание пассажиров.

– Вопросы экологии для нас всегда остаются в приоритете. «Час Земли» – самая массовая экологическая акция в мире. В этом году она пройдет на курорте уже в 12-й раз, –.рассказал вице-мэр Сочи Владимир Морозов. К акции также присоединятся вокзалы на станциях Олимпийский парк, Адлер и Сочи, Хоста, Лазаревская и ряд других.

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