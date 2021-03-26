Трасса М4 «Дон» возле Геленджика станет шире на две развязки

Фото: ГК "Автодор"

Дорога М-4 “Дон” ближе к Геленджику станет шире и свободнее. Современные технологии строительства избавят автолюбителей в летний сезон стоять в этом направлении в пробках.

К концу года здесь будут завершены новые развязки автодороги М-4 “Дон” в районе Геленджика и поселка Светлого.

В целом завершится строительство только в 2023 году. Общая длина реконструкции дороги составляет 10,5 км.

Всего в проекте шесть разноуровневых развязок и модернизация моста через речку Адерба. Также предусмотрено несколько подземных переходов и расширена дорожная полоса с двух до четырех.

- Данные мероприятия позволят разделить транзитные и местные транспортные потоки, повысить пропускную способность М-4 «Дон» в границах и на подъездах к Геленджику, - отмечают в «Автодоре».

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