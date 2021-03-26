Краевой суд оставил в силе суровые приговоры заказчику и исполнителю зверского тройного убийства в Сочи в 2006 году

Фото Краснодарского краевого суда

Судебной коллегией Краснодарского краевого суда рассмотрено уголовное дело по апелляционным жалобам на приговор Лазаревского районного суда г. Сочи, которым в сентябре 2020 года двое мужчин - жители Сочи и Казани были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Зверское убийство произошло в Сочи в октябре 2006 года в частном отеле в Дагомысе.

Здесь были застрелены сразу три человека — мужчина, женщина и 15-летняя девочка. Еще двое при этом пострадали. Как было установлено следствием, убийство было совершено по заказу двумя киллерами, которых нанял бывший муж погибшей женщины из-за земельных споров.

9 октября 2006 года один из убийц приехал в отель и набросился на его хозяйку. Повалив женщину на пол, он стал душить ее. Тем не менее хозяйке гостиницы удалось выжить.

В это время второй застрелил трех находившихся в номере человек — мать женщины, ее дочь от первого брака и рабочего, а отца потерпевшей ранил.

В 2007 году исполнителям убийства был вынесен обвинительный приговор. Одному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, второму в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Поиски организатора и заказчика продолжались 12 лет.

Ранее Лазаревским районным судом Сочи бывший муж потерпевшей, заказавший ее убийство, признан виновным в подстрекательстве в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй осужденный приговорен к 12 годам в колонии строгого режима за организацию покушения на убийство. В своей апелляционной жалобе организатор убийства не согласился с приговором и просил апелляционную инстанцию смягчить наказание. Заказчик преступления вообще настаивал на своей невиновности.

Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований для отмены обвинительного приговора и снижения сроков наказания осужденным.

- В этой части приговор суда первой инстанции оставлен без изменений, апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу,- сообщает краевой суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд отменил оправдательный приговор пенсионеру за убийство 8-летней девочки

В Третьем апелляционном суде Сочи, сегодня, 16 марта, решалось останется ли на свободе 63-летний Николай Мишин, оправданный в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя и фамилия ребенка изменены по требованию законодательства - авт.). София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек.(читать далее0