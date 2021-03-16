Суд отменил оправдательный приговор пенсионеру за убийство 8-летней девочки

Николай Мишин

В Третьем апелляционном суде Сочи, сегодня, 16 марта, решалось останется ли на свободе 63-летний Николай Мишин, оправданный в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя и фамилия ребенка изменены по требованию законодательства - авт.). София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Софию искали 4 года, а нашли лишь ее останки

В конце прошлого года присяжные заседатели единогласно проголосовали за освобождение Мишина из-под стражи, признав невиновным. После их вердикта, спустя месяц, суд постановил отпустить пенсионера.

Николай Мишин присутствовал в процессе по видеосвязи, как и адвокат потерпевших Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Однако гособвинение и адвокат семьи погибшей девочки подали жалобу на приговор.

- Считаем, что альтернативная версия Мишина, которую он преподнес в заседании не выдерживает никакой критики, - заявил "КП" - Кубань" адвокат Алексей Аванесян.

На существенных нарушениях настаивал и прокурор. Процедура обжалования приговоров, постановленных судом присяжных, такова, что возражать сторона обвинения может только против процессуальных недочетов. Требовать нового исследования доказательств вины Мишина в этом случае нельзя.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Мишин спокойно высказывался перед заседателями и ему не делали замечаний. Его адвокат тоже не был в достаточной мере ограничен, как того требует законодательство. Просим вернуть дело на новое рассмотрение, а Мишину избрать меру пресечения на подписку о невыезде, - высказал свою позицию Юрий Овчинников.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Адвокат семьи тоже обратился к суду с просьбой оградить их от соседства с Мишиным, в его невиновность родители Софии не верят.

- Они живут через забор с ним и там еще есть дочь, - сказал Алексей Аванесян, потребовав от суда и вовсе взять Мишина под стражу.

К слову, мать Софии Тутиной в суд не пришла, доверив озвучить свою позицию адвокату.

- Оправдательный приговор отменить, передать уголовное дело об убийстве ребенка на новое разбирательство, в новом составе суда, - постановила коллегия в апелляционной инстанции.

Напомним, "Комсомолка" побывала на месте трагедии и провела собственное расследование.

Нам и присяжным Николай Мишин рассказал свою версию произошедшего. Схему захоронения Софии он якобы нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин. Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

Но вскоре Мишин вновь сядет на скамью подсудимых.

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