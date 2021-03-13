Убийства не было: присяжные оправдали обвиняемого в гибели 8-летней девочки

Ребенок исчез по дороге домой, найти ее тело помог как раз Николай Мишин

20 января 63-летнему Николаю Мишину вынесли оправдательный приговор. Житель поселка Звезда в Ленинградском районе Краснодарского края обвинялся в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя изменено по требованию законодательства – авт.). София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

В конце прошлого года присяжные заседатели единогласно проголосовали за освобождение Мишина из-под стражи, признав невиновным. После их вердикта, спустя месяц, суд постановил отпустить пенсионера.

- Мы, как и сторона обвинения, направили жалобу в суд на оправдательный приговор. Считаем, что альтернативная версия Мишина, которую он преподнес в заседании не выдерживает никакой критики, - заявил "КП" - Кубань" адвокат Алексей Аванесян.

Он также предположил, почему пенсионеру удалось склонить присяжных на свою сторону и получить абсолютную их поддержку.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Прежде чем взять Мишина, по подозрению в убийстве девочки задерживали еще как минимум двоих человек. Они подверглись пыткам и тоже давали признательные показания. Сейчас с этими случаями разбирается комитет против пыток. Но в месте, где по их словам лежало тело девочки, останков не нашли. Их отпустили. А Мишин четко указал место захоронения ребенка, как всем известно, нарисовал это на схемах, - говорит адвокат семьи погибшей девочки.

По словам Алексея Аванесяна, на останках девочки нашли следы удара тяжелым предметом. Это подтвердила экспертиза.

- Перед присяжными были поставлены два вопроса: виновен ли Мишин и было ли совершено убийство. Так вот на оба эти вопроса они ответили отрицательно, - говорит адвокат.

Он уверен, что присяжные настолько поверили в оперативную утку про то, что ребенка загрызли собаки, что приняли это за правду. Между тем, слух о собаках был пущен следователями намеренно, чтобы усыпить бдительность убийцы и заставить его говорить.

Николая Мишина оправдали и отпустили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Так следователи и вышли на Мишина.

Напомним, "Комсомолка" побывала на месте трагедии и провела собственное расследование.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Нам и присяжным он рассказал свою версию произошедшего. Схему захоронения Софии он нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин. Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

Во вторник, 16 марта, Третий апелляционный суд в Сочи рассмотрит жалобу адвоката на оправдательный приговор и огласит окончательное решение. Пока оправдательный приговор Николая Мишина не вступил в законную силу.

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