В Сочи выявлено более 170 незаконно сдающихся внаем туристам гостиниц и домов с начала 2021 года

Фото мэрии Сочи

Сочи постоянно развивается, растут и потребности населения. Появляются новые задачи, на решение которых необходимы деньги.

- Своевременное и полное поступление налогов в бюджет способствует скорейшему развитию городской инфраструктуры и появлению новых социальных объектов, в том числе и в рамках реализации нацпроектов, – отметил мэр курорта Алексей Копайгородский.

На совещании подчеркнули необходимость рейдов и проверок в отношении нелегальных таксистов и грузовых перевозчиков, а также местных жителей, сдающих внаем жилье туристам. Многие из них налогов не платят.

С начала 2021 года в Сочи уже обследовано 173 нелегальных гостиниц, По 27 из них формируется пакет документов для привлечения к административной ответственности за оказание гостиничных услуг без классификации. Рассмотрен также ряд мер для сокращения неформальной занятости.

В 2020 году участниками группы проверено более шестисот организаций. Выявлено 245 нарушителей, принимавших на работу сотрудников без заключения трудовых договоров. К ним применены штрафные санкции.

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