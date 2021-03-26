В Сочи сносят два крупных самостроя в Хостинском районе и в Адлере

Фото мэрии Сочи

В Сочи продолжается работа по демонтажу самостроев. Работы ведутся по решению суда. Факт самовольного строительства на земельном участке был зафиксирован на улице На улице Черноморской, 35 в Хостинском районе сносят незаконно построенную девятиэтажку.

Сейчас уже убрано два этажа, затем здание будет снесено до основания.

Почти такой же 9-этажный дом сносят и на улице Просвещения, 50 в Адлере. Решением суда ранее были удовлетворены требования о сносе самовольной постройки. Рабочими уже демонтированы семь этажей.

За последние десять лет в Сочи было получено разрешение на строительство около 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Это привело к большому количеству объектов точечной застройки и самостроев на территории курорта.

В 2020 году на курорте выявлено более 290 объектов с признаками самовольного строительства. На рассмотрении судов находятся более 500 дел о сносе таких строений. С начала 2021 года выявлено почти 60 самостроев.

- Администрацией было принято решение об ограничении с 1 июля строительства в Сочи многоквартирных домов на два года – до окончания разработки генерального плана. За это время город отдохнет от хаотичной застройки и получит новую инфраструктуру. Строительство социальных объектов в рамках финансирования из муниципального, краевого и федерального бюджетов будет продолжено, – отметил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

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С начала 2021 года в Сочи властями выявлено около 60 самостроев

По данным городской администрации, в 2020 году на основании решений судов в Сочи снесены 29 объектов, большинство из которых многоэтажные. В ближайшее время начнут сносить еще 17 построенных с грубыми нарушениями закона домов.(читать далее)