Ремонт на улице Черкасской в Краснодаре: семь маршруток изменят движение

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Ремонт улицы Черкасской изменит пассажирское и автомобильное движение в микрорайоне Восточно-Кругликовский.

С 3 апреля по 3 августа здесь полностью изменят движение транспорта. Движение автобусов будет организована по улице Генерала Яцкова.

Фото: мэрия Краснодара

№ 3 «Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;

№ 4 «Микрорайон „Губернский“ — гипермаркет „Лента“ (ул. Западный Обход)»;

№ 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»;

№ 25 «Комсомольский микрорайон — микрорайон «Губернский»;

№ 45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — микрорайон «Губернский»;

№ 47 «Ул. им. Шевченко — микрорайон «Губернский»;

№ 56 «Мегацентр «Красная площадь» — музей «Россия — моя история» — торговый центр «Планета».

В связи с тем, что на ул. им. 40-летия Победы от ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Героев-Разведчиков пройдет капитальный ремонт, там также изменится движение транспорта, - сообщили в мэрии.

На последнем этапе ремонта дорог, пообещали в мэрии, там будут высажены деревья и кустарники, появятся новые газоны.

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