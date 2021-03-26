Жителей Краснодара просят набраться терпения: улицу Черкасскую закроют на 8 месяцев на ремонт

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Восточно-Кругликовский микрорайон ожидает автомобильный коллапс. В этом районе пройдет капитальный ремонт дорог. Транспортные развязки будут полностью закупорены или перекрыты дорожниками. Мэрия срочно ищет альтернативные дороги из этого района Краснодара.

В своем блоге в телеграмм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в ближайшее время начнется ремонт в районе Восточно-Кругликовского МКР. Ожидаемые заторы достигнут пиковых нагрузок, но и без ремонта не обойтись.

Поэтому мэр просит понять и принять все те сложности, с которыми столкнутся автолюбители и пассажиры. Например, ремонт только одной улицы Черкасской займет целых 8 месяцев. При этом ее полностью перекроют. Но зато потом дорожная артерия расширится до четырех полос аж до ул. 40 лет Победы. Улицу Домбайскую отремонтируют только в следующем году.

- Без неудобств не обойтись. Мы нашли финансовые резервы, чтобы наконец выполнить работы на этих двух важных транспортных артериях. Прошу местных жителей набраться терпения, - прокомментировал своем блоге мэр.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

230 участков дорог в Краснодаре, обновленных по нацпроекту, проходят ревизию

По 30 участкам дорог составлены акты об исправлении и ремонте за счет подрядчиков (читать далее)