230 участков дорог в Краснодаре, обновленных по нацпроекту, проходят ревизию

За три года существования нацпроекта в Краснодаре было отремонтировано почти 300 километров дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале–марте спецкомиссия провела ревизию дорог Краснодара, которые ремонтировались по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Инспектировали дороги краевого центра специалисты из ГКУ КК «Краснодаравтодор», Краснодарского филиала ФКУ Упрдор «Черноморье».

- По 30 участкам дорог были составлены акты об исправлении и ремонте за счет подрядчиков, выполнявших свои обязательства, - сообщили “Комсомольской правде" - Кубань” в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Всего за три года существования национального проекта было отремонтировано дорог протяженностью в 299 км.

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