230 участков дорог в Краснодаре, обновленных по нацпроекту, проходят ревизию

За три года существования нацпроекта в Краснодаре было отремонтировано почти 300 километров дорог
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В феврале–марте спецкомиссия провела ревизию дорог Краснодара, которые ремонтировались по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Инспектировали дороги краевого центра специалисты из ГКУ КК «Краснодаравтодор», Краснодарского филиала ФКУ Упрдор «Черноморье».
- По 30 участкам дорог были составлены акты об исправлении и ремонте за счет подрядчиков, выполнявших свои обязательства, - сообщили “Комсомольской правде" - Кубань” в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Всего за три года существования национального проекта было отремонтировано дорог протяженностью в 299 км.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Краснодаре отремонтируют улицы Селезнева и Лизы Чайкиной
Дорожное покрытие на улице Селезнева заменят на всем ее протяжении, а это 3,9 км (читать далее)