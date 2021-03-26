В гараже у 34-летнего жителя Краснодара полиция нашла 8 кг мефедрона

Фото Светланы Маковеевой

34-летний житель Краснодара арендовал гараж, но не планировал размещать в нем машину. Вместо этого он предпочел использовать помещение под нарколабораторию.

Об этом узнали полицейские, которые внезапно наведались к арендатору гаража в гости.

В время обыска оперативники нашли и изъяли порошки и жидкости которые, по данным экспертизы оказались мефедроном общей массой около 8 килограммов. Здесь же полицейские нашли и компоненты для изготовления наркотика, и тару для расфасовки.

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1 УК РФ,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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