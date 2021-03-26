Памятник Виктору Цою в Краснодаре могут установить на народные деньги

На стадионе "Кубань" в Краснодаре прошел единственный концерт группы "Кино" 28 мая 1990 года Фото: Иван ВИСЛОВ

С предложением поставить памятник известному рок-музыканту Виктору Цою выступил депутат городской Думы Краснодара Игорь Азаров. 26 марта 2021 года состоялась презентация эскиза на городском архитектурном совете.

- Виктора Цоя можно смело назвать первой отечественной рок-звездой, - считает депутат.

По его словам, на решение установить памятник музыканту его сподвигло то, что популярный народный артист - фигура, объединяющая многих россиян.

Более того, именно на стадионе “Кубань” в Краснодаре прошел единственный концерт группы “Кино” 28 мая 1990 года.

В следующем году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Игорь Азаров предлагает построить памятник на “народные деньги”, с этой идеей согласна и главный архитектор города Наталья Машталир.

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