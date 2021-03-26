Мемориальную доску Герою России Сергею Палагину открыли в Краснодаре

фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 26 марта открыли мемориальную доску в честь Героя России, военного летчика Сергея Палагина. Доска появилась на доме по ул. Карякина 19, в доме где он жил до последнего времени.

На церемонии присутствовали мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко.

- Мы открыли памятную доску на доме, где жил Сергей Палагин. Установим бюст в расположенной рядом школе и присвоим ей имя Героя — чтобы о нем знали и помнили подрастающие поколения краснодарцев, — написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Спикер гордумы Вера Галушко отметила, что Сергей Палагин, которому было 52 года, прошел несколько войн, участвовал в антитеррористических операциях.

- Он несколько раз смотрел смерти в глаза и уходил от нее. Но не смог справиться с коронавирусом, - сказала Вера Галушко.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре откроют обелиск Героям Первой чеченской войны. Памятник установят в Восточно-Кругликовском микрорайоне города.

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