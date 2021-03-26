В Краснодаре представят предложения по корректировке разрешений на возведение жилых домов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На этой неделе глава региона лично посетил несколько строительных площадок строящихся жилых комплексов. Сразу несколько домов возводят с серьезными нарушениями комплексного освоения территорий. О том, какие меры были предприняты по поручению Вениамина Кондратьева, стало известно на градостроительном совете. Его провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

– По всем объектам застройки выявили замечания. Необходимо откорректировать проектную документацию по плотности застройки и привести ее к требованиям градостроительного проектирования. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, – сказал Андрей Алексеенко.

Отмечается, что инспекция выявила превышение плотности застройки в 2,5 в ЖК «Сказка Град», в 1,6 раза – в ЖК «Любимого», в 1,5 раза – в ЖК «Дыхание».

Как отметит главный архитектор Кубани Илья Поздняков, проекты жилых комплексов «Сказка град» и «Дыхание» необходимо привести к нормативной плотности застройки, запланировать благоустройство, возведение многоуровневых парковок и выделение дополнительных участкок под школы и детские сады.

В ЖК «Любимово» были обнаружены серьезные отклонения от утвержденного проекта планировки территории. Теперь проект ожидает корректировки документации.

Мэр Краснодара Евгений Первышов добавил, что предложения по измениню ранее выданных разрешений на возведение жилых комплексов будут направлены на согласование в региональный департамент архитектуры в течение ближайших 7 дней.

Кроме того, обсудили отмену проектов планировок, выявленных при разработке генплана Краснодара.

– При разработке генплана проектным институтом изучены проекты планировки и переданы нам рекомендации по отмене проектов, которые не соответствуют ныне действующим градостроительным нормам. Мы их отменили, – сказал Евгений Первышов.

Также по поручению губернатора в Краснодаре появится единый реестр ранее выданных разрешений на строительство, которые на сегодняшний день не соответствуют градостроительным требованиям.

– Проблему необходимо решать системно и планово. Нужен график с указанием ответственных, как от города, так и департамента архитектуры края. Сейчас разрешения на строительство выдаем только при наличии проектов детсадов, школ, объектов социальной застройки. Разрешение на строительство жилых и социальных объектов будет выдаваться одновременно, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

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