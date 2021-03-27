В Краснодаре открылись 17 ярмарок выходного дня

Фото: krd.ru.

В Краснодаре начали работу 17 ярмарок выходного дня. Свою продукцию в краевой центр на реализацию привезли более 760 кубанских сельхозпроизводителей. В том числе – около 40 фермеров.

Прилавки заполнили 198 тонн овощей и фруктов, крупы, мука, молочные и мясные продукты, яйца и рыба.

- На каждой ярмарке обеспечено соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, а также контроль проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и правил торговли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ярмарки открыты с 08:00 до 15:00. Две из них - на улице Одесской, 48 и Захарова, 23 продолжат работу и в воскресенье, 28 марта.

КОНКРЕТНО

Адреса площадок:

улица Бургасская, 31/1;

улица Одесская, 48 — Одесская, 52;

улица Будённого (между улицей Красной и Рашпилевской);

улица Дзержинского, 213;

улица Восточно-Кругликовская, 26;

улица Героя Яцкова, 11;

улица Уральская, 168;

улица Каляева, 198;

улица Захарова, 23;

проспект Чекистов, 9;

улица Думенко, 13;

улица Зиповская, 34/Б;

улица Заводская, 9;

улица Евдокии Бершанской, 117;

улица Евгении Жигуленко, 4;

хутор Ленина, улица Огородная, 62;

улица Архитектора Ишунина, 7/1.

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