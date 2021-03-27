Кубань готова участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край готов участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка. Он рассчитан для школьников и студентов. Пока 20% от стоимости тура можно вернуть только, отдыхая в межсезонье. Сейчас речь идет о подключении к программе лета и бархатного сезона.

– На курортах региона созданы все условия для моложеного отдыха, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, школьников и студентов наверняка заинтересуют туристические маршруты по горным тропам Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. Кроме того, на курортах Кубани активно завивается археологический, спортивный, аграрный и экстремальный туризм.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что краевые власти считают необходимым создать особые условия для стимулирования покупки туров в регион для туристов.

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