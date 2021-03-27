В Краснодаре поезд сбил курьера Delivery club

Молодой мужчина 34 лет переезжал железнодорожные пути и не услышал сигнал маневрового локомотива Фото: Мария АНАНОВА

В краевом центре езда на велосипеде в наушниках привела к трагедии.

- 34-летний житель Краснодара 34 лет переезжал железнодорожные пути и не услышал сигнал маневрового локомотива, - сообщили «Комсомольской Правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП произошло на железнодорожном перегоне "Витаминный - Компрессорный". По словам машиниста, он увидел парня, который переезжал на велосипеде пешеходный настил через железнодорожные пути. Электровоз подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Краснодарец в момент трагедии был в наушниках.

Как сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах, погибший был курьером компании Delivery club, доставлял еду.

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