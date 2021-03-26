Велосипедист в наушниках погиб под колесами поезда в Краснодаре

Молодой мужчина 34 лет переезжал железнодорожные пути и не услышал сигнал маневрового локомотива Фото: Мария АНАНОВА

Езда на велосипеде в наушниках привела к трагедии.

- Молодой мужчина 34 лет переезжал железнодорожные пути и не услышал сигнал маневрового локомотива, - сообщила “Комсомольской Правде" - Кубань” пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Это трагическое событие произошло на перегоне «Витаминный – Компрессорный» в Краснодаре. Машинист применил экстренное торможение, но велосипедиста спасти не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что следователи завели уголовное дело после смертельного ДТП с поездом в Усть-Лабинске. Жертвами аварии стали четыре человека.

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