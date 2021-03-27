В Адыгее экс-глава местного самоуправления признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

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В Адыгее экс-глава местного самоуправления Кировского сельского поселения признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст. 285 УК РФ. Следствие и суд установили, что осужденный утвердил табель учета рабочего времени водителю, который не появлялся на рабочем месте, но зарплату получал. Ему было выплачено более 8 тысяч рублей, за якобы выполненную работу в период с 12 января по 1 февраля 2019 года.

- Суд назначил бывшему главе местного самоуправления наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сотрудники УФСБ России по региону выявили и пресекли противоправную деятельность руководителя департамента информатизации и связи Кубани.

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