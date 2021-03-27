Причины тройного ДТП с самосвалом в Сочи

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

В Сочи в тройном ДТП с грузовиком пострадали три человека. Авария произошла на дублере Курортного проспекта днем 27 марта. Автомобили столкнулись в центре курорта - между съездом на улицы Чайковского и Горького.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota столкнулся со стоящим на проезжей части грузовиком Mercedes-Benz, который ранее «догнал» иномарку BMW.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Источник в правоохранительных органах назвал «Комсомольской правде» - Кубань» предварительную причину столкновения – водители двигались со скоростью, которая не обеспечивала постоянного контроля над транспортными средствами.

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