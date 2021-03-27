Фото: krd.ru.

В Краснодаре демонтировали 75 шлагбаумов, чтобы освободить проезд для машин экстренных служб. Всего в краевом центре выявлено 518 объектов, которые установлены с нарушениями, в том числе 137 находятся на муниципальной земле.

— Наша задача — обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб к месту проведения работ. Прежде всего, это в интересах самих жильцов. Безусловно, УК, ТСЖ и ЖСК включились в процесс, предлагают собственникам варианты приведения уже существующих заграждений к нормативному состоянию, — сообщил начальник управления гражданской защиты городской мэрии Виталий Казликин.

Он обратил внимание, что ворота и шлагбаумы должны моментально открываться при подъезде пожарной и аварийной техники. Вне закона оказались конструкции, которые мешают въезду во дворы домов и распахиваются только с помощью индивидуального чипа.

Кроме того, проработан вопрос развития службы диспетчеров во всех микрорайонах краевого центра в рамках программы «Безопасный город».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей. Мэрия Краснодара объявила войну шлагбаумам

Большинство конструкций лишены важных функций (подробности)