Мошенники продавали билеты на матч Россия — Словения через подставной сайт «Фишта»

Фото: @fisht_stadium_sochi

В Сочи на матч сборных России и Словении продавали билеты через подставной сайт «Фишта». Стадион выразил готовность оказать правовую и информационную поддержку болельщикам, которые стали жертвами подставных операторов.

Напомним, что в субботу, 27 марта, на сочинском стадионе «Фишт» встретятся сборные России и Словении. Матч ожидается достаточно сложным, но зрелищным. Наши футболисты уже приступили к тренировкам. Времени на отдых у них нет, но самое главное, чтобы победа над Мальтой не вскружила голову. Все-таки это самый слабый соперник в группе. А вот на встрече со Словенией, где звездный состав, придется попотеть.

- Канун матча сборных России и Словении омрачился действиями недобросовестных людей, которые предлагали болельщикам купить билеты на матч по завышенной цене и забронировать их на подставных сайтах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе стадиона «Фишт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Футбольные мошенники»: На матч Россия — Словения продавали билеты через подставной сайт «Фишта»

Стадион выразил готовность оказать правовую и информационную поддержку болельщикам, которые стали жертвами подставных операторов (подробности)