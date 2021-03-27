«Футбольные мошенники»: На матч Россия — Словения продавали билеты через подставной сайт «Фишта»

Фото: @fisht_stadium_sochi

На матч сборных России и Словении продавали билеты через подставной сайт «Фишта». Стадион выразил готовность оказать правовую и информационную поддержку болельщикам, которые стали жертвами подставных операторов.

Напомним, что в субботу, 27 марта, на сочинском стадионе «Фишт» встретятся сборные России и Словении. Матч ожидается достаточно сложным, но зрелищным. Наши футболисты уже приступили к тренировкам. Времени на отдых у них нет, но самое главное, чтобы победа над Мальтой не вскружила голову. Все-таки это самый слабый соперник в группе. А вот на встрече со Словенией, где звездный состав, придется попотеть.

- К нашему большому сожалению, канун матча сборных России и Словении омрачился действиями недобросовестных людей, предлагающих гражданам приобрести билеты на матч по завышенной цене и предбронированию посредством подставных сайтов известных билетных операторов, футбольных клубов и стадионов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе стадиона «Фишт». - Сегодня стало известно, что эти люди не выполнили свои обязательства перед болельщиками, которые хотели вживую насладиться футбольным матчем и доверились им. Мы огорчены тем, что многие из вас (наш разрывающийся директ - тому подтверждение) оказались заложниками этой неприятной ситуации.

В связи с этим стадион заявил, что «Фишт» не реализует билетные программы на спортивные мероприятия, в том числе продает билеты на матч сборных России и Словении. Спортивный объект не имеет отношения к действиям как сайтов-консьержей, так и официальных сайтов билетных операторов, которые продают билеты.

- Стадион не давал согласия никаким физическим или юридическим лицам использовать наши средства индивидуализации, в том числе не предоставлял кому-либо право использовать название. Единственный официальный адрес электронной почты стадиона - info@fisht.info, а официальный сайт - fisht.info, - обратил внимание представитель пресс-службы.

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