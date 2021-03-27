Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
На Кубани отмечают День работника культуры. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником, а также с Международным днем театра.
– В прошлом году из-за пандемии вам пришлось особенно непросто. Не было возможности собирать полные залы, выезжать на гастроли, проводить репетиции, - отметил глава региона
По его словам, Год памяти и славы прошел достойно за счет онлайн-мероприятий.
Одновременно все планы в рамках нацпроектов тоже были выполнены — отремонтированы Дома культуры, обновлены музеи, библиотеки и кинотеатры.
В пресс-службе краевой администрации напомнили, что на Кубани действуют более 2,5 тыс. театров, музеев, школ искусств и других учреждений. В отрасли культуры и в сфере театрального искусства работают 26 тыс. жителей края.
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