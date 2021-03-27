Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Фото: @fisht_stadium_sochi

Сборная России по футболу победила команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

- Есть вторая победа в отборе на ЧМ-2022, - говорится на официальной странице сборной России по футболу в Instagram. – Спасибо за поддержку!

В команде отмечают, что традициям не изменяют – автор дубля - капитан команды Артем Дзюба. Голы именитый спортсмен забил на 26-ой и 35-ой минуте. У словенцев мяч в ворота послал Йосип Иличич.

На на стадионе присутствовали более 13 тысяч зрителей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на матч Россия — Словения продавали билеты через подставной сайт «Фишта». Стадион выразил готовность оказать правовую и информационную поддержку болельщикам, которые стали жертвами подставных операторов

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