В Краснодаре обсудили реконструкцию улицы Чапаева

Фото: krd.ru

На семи улицах в центре Краснодара предлагают сузить проезжие части для расширения тротуаров и создания велодорожек. Проект начнут реализовывать с улицы Чапаева.

- Пилотной в рамках проекта «Семь улиц» стала именно улица Чапаева, поскольку в дальнейшем она будет соединять два больших проекта в части формирования зеленого каркаса города: единую набережную и линейный парк «Карасуны», - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото: krd.ru

В краевом центре уже состоялась первая встреча по обсуждению проекта в Западном округе. На ней обсудили реконструкцию улицы Чапаева на участке от Рашпилевской до Красноармейской. Еще встреча с жителями для обсуждений запланирована в Центральном округе.

- В целом люди за преобразование улицы и высадку новых зелёных насаждений. Одно из решений предусматривает полосу движения автомобилей, другое – полностью сделать улицу пешеходной. Пока большинство поддержали второй вариант, - сообщили «КП» - Кубань» в администрации города.

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