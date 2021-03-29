Первый собранный троллейбус в Краснодаре выйдет на маршрут 13 апреля

Первый троллейбус уже почти готов к выходу

29 марта в администрации Краснодара прошло главное совещание. На нем обсудили и сроки завершения сборки первого троллейбуса, собранного в краевом центре.

- Первую машину планировалось запустить на линию 31 марта. Но произошёл сбой в поставке комплектующих. Сейчас машина готова на 90%. Троллейбус выйдет на маршрут 13 апреля, - сообщил на планерке замглавы Артём Доронин.

Чиновники планируют в ближайшее время посетить производственный цех и пообщаться с сотрудниками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре планируют создать полный цикл сборки троллейбусов. Новые машины будут выглядить как транспорт из будущего. Большая площадь остекления позволит пассажирам с комфортом осматривать достопримечательности города.

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