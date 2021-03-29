На Кубани внепланово проверят управляющие компании

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае внепланово проверят управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы и другие организации, которые отвечают за содержание домов.

- Госжилинспекция региона изучит полноту и достоверность договоров управления и предоставления жилищно-коммунальных услуг по многоквартирным и жилым домам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В том числе, полная информация управляющих и ресурсоснабжающих организаций должна быть размещена и на Госуслугах, с которой могут в свободном доступе ознакомиться жильцы. В противном случае предусмотрены штрафы.

Внеплановые проверки пройдут на Кубани до 31 мая.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на директора управляющей компании из Краснодара завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшему директору краснодарской управляющей компании грозит лишение свободы до пяти лет за долги перед тепловиками

По мнению следствия 2,9 миллиона рублей, собранные с жителей, руководство УК использовало не по назначению, в том числе, возможно, и в личных целях (читайте далее)