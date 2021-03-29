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Общество29 марта 2021 13:46

Директор краснодарского филиала «Комсомольской правды» зарегистрирован кандидатом на предварительное голосование ЕР

В крае зарегистрировано уже почти 30 кандидатов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото краевого отделения ЕР

Краевой оргкомитет партии «Единая Россия» зарегистрировал кандидатом на предварительное голосование главу краснодарского филиала «Комсомольской правды», известного в регионе журналиста Дмитрия Михеева.

Теперь у него есть возможность попробовать себя политической борьбе. Не просто наблюдать и оценивать избирательные кампании, а самому пройти путь кандидата.

- Мне интересно пройти этот путь и рассказать нашим читателям из разряда «испытано на себе», процесс выдвижения на выборы от крупнейшей партии, − рассказал Дмитрий Михеев.

В данный момент в регионе зарегистрировано уже 28 кандидатов предварительного голосования. Регистрация продлится до 29 апреля.

В Краснодарском крае предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате и 30 мая на участках. Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, когда проголосовать смогут все избиратели. Итоги волеизъявления планируется подвести 1 июня.

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