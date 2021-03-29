Директор краснодарского филиала «Комсомольской правды» зарегистрирован кандидатом на предварительное голосование ЕР

Фото краевого отделения ЕР

Краевой оргкомитет партии «Единая Россия» зарегистрировал кандидатом на предварительное голосование главу краснодарского филиала «Комсомольской правды», известного в регионе журналиста Дмитрия Михеева.

Теперь у него есть возможность попробовать себя политической борьбе. Не просто наблюдать и оценивать избирательные кампании, а самому пройти путь кандидата.

- Мне интересно пройти этот путь и рассказать нашим читателям из разряда «испытано на себе», процесс выдвижения на выборы от крупнейшей партии, − рассказал Дмитрий Михеев.

В данный момент в регионе зарегистрировано уже 28 кандидатов предварительного голосования. Регистрация продлится до 29 апреля.

В Краснодарском крае предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате и 30 мая на участках. Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, когда проголосовать смогут все избиратели. Итоги волеизъявления планируется подвести 1 июня.

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