В Сочи на содержание Олимпийского парка выделено более 172 миллионов рублей

Фото мэрии Сочи

Как указано на официальном интернет-портале госзакупок, мэрия Сочи в лице департамента городского хозяйства нашел подрядчика для выполнения работ по содержанию Олимпийского парка в Имеретинской низменности в Адлерском районе.

Как и в последние три года, исполнителем работ по контракту выбран фонд «Талант и успех»

- Общая стоимость контракта составляет 172,4 млн рублей,- сообщает портал госзакупок.

При этом большая часть суммы будет выплачена из краевого бюджета. Речь идет в данном случае о 150 млн рублей.

Из бюджета курорта сумма намного скромнее-всего 22,4 млн руб. поступит на содержание парка из сочинской казны.

Контракт прекращает свое действие 31 декабря 2021 года.

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