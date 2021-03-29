В Краснодаре отремонтируют дороги к восьми дачным маршрутам

Всего в Краснодаре и пригородах работают 32 маршрута и 200 автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом весны в Краснодар активизировались дачники. В начале апреля силами городской администрации будут отремонтированы восемь маршрутов, ведущих к дачам, - Дубки, Речник, Градостроитель, берег Кубани, хутор Черников, СНТ Дружба, СНТ Прогресс и Излучина Кубани.

Всего в городе и пригородах работает 32 маршрута и 200 автобусов. Дополнительно заработали 4 сезонных маршрута, кроме “160-А”, который отложили из-за ремонтных работ.

Сейчас идет ремонт дороги в садовое товарищество “Кубанская Нива”. На нее будет потрачено 20 млн рублей из бюджетных средств.

- Ситуация находится на вашем личном контроле, - обратился Евгений Первышов к своим замам. - Устраивайте выборочные рейды по работе маршрутов.

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